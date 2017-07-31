أفادت مصادر أن شركة “سعودي أوجيه” تخرج نهائياً من السوق السعودي اليوم الإثنين، بعد مسيرة عمل استمرت 39 عاماً، وذلك في تعميمها أصدرته لموظفيها مؤخراً.
وأكدت مصادر مطلعة أن شركة الكهرباء ستغلق خدماتها عن “سعودي أوجيه” اليوم نهائياً، مؤكدةً أن رئيس الشركة سعد الحريري نقل ملكية الموقع في مدينة جدة إلى ابنه حسام قبل عامين.
وأوضحت أن ملف مستحقات العاملين تم نقله إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التي بدورها أكدت أن صرف المستحقات غير مؤكد حتى الآن؛ لعدم وجود أصول للشركة حالياً، لافتةً إلى أن الرواتب المتأخرة تصل إلى نحو 14 راتباً.
وكشفت المصادر ، وفقا لـ”عكاظ”، أن الشركة لم تكن تملك سوى ثلاثة عقود لمشاريع ولازالت مدتها مفتوحة، وهي عقد تشغيل وصيانة لمدة 15 عاماً لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ومشروع بناء قصر خادم الحرمين الشريفين في طنجة، ومشروع بناء في مشاعر منى.
وأشارت إلى أن شركة “العمران الحديثة للمقاولات” -التي تعود ملكيتها بنسبة 90% لصهر الحريري- حصلت على مشروع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ونقلت خدمات نحو 2600 موظف من “سعودي أوجيه”، بينهم 150 موظفاً سعودياً، أما مشروعي طنجة ومنى فتم التعاقد مع شركات مستقلة لتنفيذهما.
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