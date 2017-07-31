كشف مصدر بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن النظام الآلي للوزارة استبعد أكثر من 236 ألف مستفيد من كشوفات الضمان الاجتماعي في عام 1437هـ، مبيناً أن إسقاط هذه الحالات يعود لأسباب مختلفة تتعلق بكل حالة على حدة.
وأوضح المصدر، وفقاً لـ”الوطن”، أن بعض الحالات استُبعدت من كشوفات صرف إعانة الضمان الاجتماعي بعد اكتشاف أنهم يعملون بالسلك العسكري، وبعضهم تبين أن لديه نشاطاً تجارياً، وبعضهم لديه عدد كبير من العمالة، والبعض الآخر توفاهم الله، فيما أُسقط مستفيدون لعدم استخدامهم الصراف الآلي لمدة عامين.
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