أكد رئيس هيئة النقل العام ورئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح الرميح، أن المؤسسة تعمل حالياً على خصخصة أجزاء من مشاريع القطارات والمحطات.
وأشار الرميح، وفقاً لـ “الاقتصادية”، إلى أن مشروع الجسر البري الذي يربط بين الرياض وجدة والدمام بالجبيل، سيطرح من ضمن الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.
وذكر أن هناك إقبالاً كبيراً من القطاع الخاص على استئجار المحال في محطات قطار الحرمين، لافتاً إلى أن التشغيل التجاري للمحطات سيكون نهاية شهر ديسمبر المقبل.
وأوضح الرميح أن الاستراتيجية العامة للخطوط الحديدية تستهدف أن يكون إجمالي قيمة الاستثمارات الخاصة بتطوير شبكة الخطوط الحديدية بحلول عام 2040، نحو 200 مليار ريال، وذلك بعد دراسة أحجام نقل الركاب والبضائع المتوقعة حتى عام 2040 لكل خط.
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