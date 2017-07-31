قدمت جمعية حماية المستهلك بعض النصائح والإرشادات الواجب اتباعها قبل شراء ملابس الإحرام للراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام، كما أوضحت مواصفات الإحرام الأكثر سلامة.
وأكدت الجمعية ضرورة التأكد من خلو الإحرام من العيوب التصنيعية قبل شرائه، وأن يكون خالياً من الأوساخ والبقع التي تؤثر على بياضه، وعدم احتوائه على تصاميم زخرفة تتعارض مع الآداب الإسلامية، بالإضافة إلى تناسق كثافة الوبر المكون له، وعدم وجود بطاقات مخيطة به أو ثقوب أو تمزق.
وأوضحت أن الإحرام المطابق لمواصفات السلامة، لابد أن تكون خيوطه قطنية بمعدل 99%، وألا يزيد امتصاصه للماء على 15 ثانية، وأن يكون مقاوماً للمؤثرات الخارجية مثل الحرارة والغسيل، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون مكونات تصنيعه مطابقة للبيانات المسجلة عليه.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج