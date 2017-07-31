تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشهيد رئيس الرقباء حمود الصفواني الناشري، الذي استشهد داخل الأراضي اليمنية يوم الأربعاء الماضي.
وصور الشهيد الناشري نفسه قبل عدة أيام من استشهاده، حيث أوضح أنه دخل مع تشكيله العسكري إلى الأراضي اليمنية منذ 5 أيام؛ لاستهداف العدو ودحره وقتله في عقر داره، مشدداً على التزامه التام بخياري النصر أو الشهادة كنتيجة للمهمة الموكلة له.
يشار إلى أن الناشري استشهد إثر تعرضه لمقذوف عسكري، ونُقل جثمانه إلى محافظة القنفذة، وتم الصلاة عليه فجر الخميس الماضي، بحضور محافظ القنفذة وعدد من القيادات العسكرية.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج