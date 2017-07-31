صادقت محكمة الاستئناف في إيران، أمس (الأحد)، على أحكام الحبس الصادرة ضد 10 أفراد من المعتدين على السفارة السعودية بطهران، بتهمة الإخلال بالنظام العام.
وأوضح محامي المتهمين، وفق وسائل إعلام محلية، أن الاستئناف أيد الحكم الصادر على جميع المتهمين، بالحبس لمدة 3 أشهر على خمسة متهمين، و6 اشهر على خمسة آخرين، فيما لم يتقرر هل سيستكمل المتهمون القضية أمام المحكمة العليا أم لا.
يُذكر أن المدعي العامّ في طهران وجّه للمتهمين تهمتي الاعتداء على السفارة، والإخلال بالنظام العام، حيث أصدرت المحكمة الأحكام المذكورة، في دعوى الإخلال بالنظام العامّ، ورفضت النظر في تهمة تخريب السفارة، بزعم عدم وجود دعوى خاصة بها.وفق “أخبار 24”.
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