أكدت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب استعدادها للحوار مع دولة قطر، في حال أعلنت قطر رغبتها الصادقة والعملية لوقف دعمها تمويلها للإرهاب والتطرف، ونشر خطاب الكراهية والتحريض، والالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.
وشدد وزراء خارجية الدول الأربع في بيانهم عقب اجتماعهم اليوم الأحد بالمنامة، أهمية استجابة قطر للمطالب الـ13 التي من شأنها مواجهة الإرهاب والتطرف، مؤكدين أن الإجراءات التي سبق اتخاذها ضد قطر تتوافق مع القوانين الدولية.
واستنكرت الدول الأربع قيام السلطات القطرية بتعمد عرقلة إجراءات حج المواطنين القطريين الأشقاء، مشيدةً بما تقدمه المملكة من تسهيلات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.
من حانبه، قال وزير الخارجية عادل الجبير خلال المؤتمر الصحفي، إن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع ضد قطر سيادية وتم اتخاذها بسبب سياسات قطر الداعمة للإرهاب، لافتاً إلى أنه لا تفاوض بشأن مبدأ وقف دعم الإرهاب.
وعبر الجبير عن رفض الدول الأربع لمحاولات قطر تسييس االحج وعرقلة وصول الحجاج القطريين، مبيناً أن المملكة تبذل جهوداً مقدرة لتسهيل وصول الحجاج والمعتمرين من مختلف الدول.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه لابد من وضع عدد من الآليات لضمان تنفيذ قطر لمطالب الدول المقاطعة.
وفق “أخبار 24”.
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