تسببت مشاجرة نشبت بين 4 ركاب سعوديين وأمريكي في تأخير إقلاع طائرة مصرية كانت متجهة إلى مدينة شرم الشيخ السياحية.
وأوضحت مصادر في ملابسات الواقعة أنه أثناء صعود ركاب رحلة طيران النيل رقم 51 إلى الطائرة المتجهة من القاهرة إلى شرم الشيخ حدث احتكاك بين 4 ركاب سعوديين وأمريكي بسبب أولوية الجلوس على المقاعد.
وأضافت بحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية، أن الأمر تطور إلى نشوب مشاجرة بين الركاب الأربعة، ما اضطر قائد الطائرة إلى استدعاء الشرطة، وتم الصلح بين المتشاجرين واستأنفت الطائرة رحلتها بعد تأخير نحو ساعة كاملة.وفق “أخبار 24”.
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