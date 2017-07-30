فند الإعلامي الرياضي عبد العزيز البكر، مزاعم مذيع قناة “الدوري والكأس” القطري خالد جاسم، حول صعوبة استخدام الحاج القطري البطاقة القطرية في السحب من أجهزة الصرف الآلي في المملكة.
ووثق البكر عبر مقطع “فيديو” استمرار عمل بطاقة الصراف القطرية، حيث قام بعمل تجربة سحب مبلغ من المال يقدر بـ100 ريال منها، وبثها عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر”.
وأعرب البكر عن احترامه للشعب القطري وكل من يصل إلى المملكة سواء للحج أو غيره، مؤكدا أنهم بديارهم.
وكان مذيع قناة “الدوري والكأس” القطري خالد جاسم اتهم المملكة بتسييس الحج، وعدم فعالية بطاقة الصراف القطرية في مكة، وهو ما دفع البكر إلى الرد عليه بأسلوب عملي.
وفق “أخبار 24”.
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