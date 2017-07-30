أعلن جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم الأحد، عن تمكنه من إحباط عمليتين منفصلتين لتهريب نحو 11 ألف حبة “كبتاجون” في لوحات تحمل آيات قرآنية وطاولات خشبية.
وأضح محمد العقيل مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي تفاصيل محاولات التهريب، حيث شهدت العملية الأولى قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية المعتادة لإرسالية وردت عبر إحدى شركات النقل السريع تحتوي على لوحات تحمل آيات قرآنية، وبفحصها تبين وجود طبقة سرية بداخل الحامل الخشبي وبداخله كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغ عددها (2.832) حبة.
وأشار إلى أنه في العملية الثانية وصلت إرسالية أخرى عبر إحدى شركات النقل السريع تحتوي على “طاولات خشبية” عُثر بداخلها على طبقة سرية تحتوي على كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغ عددها (8.009) حبة، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة.وفق “أخبار 24”.
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