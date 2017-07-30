عبّر وزير الخارجية عادل الجبير عن رفض المملكة محاولات قطر تسييس الحج وعرقلة وصول الحجاج القطريين، مشيراً أن طلب قطر تدويل المشاعر المقدسة بمثابة عمل عدواني ضد المملكة.
جاء ذلك في تصريح للوزير الجبير عقب المؤتمر الصحفي الذي عُقد على هامش الاجتماع الرباعي في المنامة اليوم (الأحد) قال فيه، إن طلب قطر تدويل المشاعر المقدسة عدواني وإعلان حرب ضد المملكة، لافتاً أن المملكة تحتفظ بحق الرد على أي طرف يعمل في هذا المجال.
وأكد الوزير أن قرار الدوحة منع مواطنيها من الحج يعكس عدم احترامها للحجاج القطريين، مبدياً ترحاب المملكة بهم، لافتاً إلى أن المملكة تبذل جهودا كبيرة في تسهيل وصول الحجاج والمعتمرين.
وفق “أخبار 24”.
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