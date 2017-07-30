كشفت وزارة الإسكان، اليوم الأحد، عن تسجيل 98 أرضا بمساحة إجمالية تتجاوز 15 مليون متر مربع في برنامج رسوم الأراضي البيضاء بعد انتهاء مرحلته الأولى في مكة المكرمة التي امتدت لستة أشهر.
وأبان المشرف العام على البرنامج بوزارة الإسكان، المهندس محمد بن أحمد المديهيم، أن البرنامج طُبق على 4 مدن ضمن المرحلة الأولى التي تستهدف الأراضي البالغة مساحتها 10 آلاف متر مربع داخل النطاق العمراني ولم يجرِ تطويرها، إذ شملت مدن الرياض وجدة وحاضرة الدمام.
وأضاف أن جميع المدن أصدرت الفواتير الخاصة بها، ويتم حالياً تحصيل الرسوم البالغة 2.5 % من قيمة كل أرض بحسب معايير التقييم المحددة مسبقاً من خلال “لجنة تقدير قيم الأراضي”، فيما تبدأ إجراءات الفوترة لمكة المكرمة بعد استكمال فرز الأراضي المسجّلة للتحقق من تطابقها مع لائحة البرنامج.
وأفاد المديهيم بأنه بعد الفرز والتقييم وإصدار الفواتير تبدأ مرحلة إرسال القرارات لإصحاب الأراضي، على أن يتم إعطاؤهم مهلة تمتد لعام كامل لسداد الرسم المستحق، وبعد انتهاء العام تستمر الرسوم في ذات المرحلة، وهي المرحلة الأولى، فيما تقوم الوزارة بدراسة الأثر الاقتصادي من تطبيق البرنامج ومعرفة مدى تحقيق أهدافه في كل مدينة على حدة.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج