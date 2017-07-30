حذر اختصاصي المسالك البولية راينهولد شيفر، من كبح الرغبة في التبول قسرياً بغرض تمرين المثانة والتحكم في التبول، خاصة لدى الأشخاص ذوي المثانة الحساسة، حيث قد يترتب على ذلك آلام وتقلصات والشعور بالغثيان، وفي أسوأ الحالات قد تلحق أضراراَ بالكلى.
ومَن يشعر بأنه يتبول أكثر من المعتاد، يمكنه اللجوء إلى السجل اليومي، الذي يتم فيه تدوين بعض المعلومات الهامة، مثل عدد مرات التبول وكمية السوائل، التي تم شربها، وكذلك توقيت شربها، بالإضافة إلى كمية البول، والتي يمكن قياسها بواسطة كوب قياس.
وبعد ذلك، يتم الذهاب إلى اختصاصي مسالك بولية وتقديم السجل اليومي له، كما ينبغي استشارة الطبيب أيضاً في حال وجود دم في البول أو في حال الذهاب إلى المرحاض باستمرار على نحو مفاجئ.وفق “تواصل”.
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