قال الاختصاصي التركي البروفيسور محمد قره داغ رئيس جمعية “النوم”: ‘‘إن النوم على الظهر من شأنه أن يحول دون تشكل تجاعيد الوجه وآلام الرقبة والظهر‘‘.
والبروفيسور قره داغ، هو رئيس قسم الأمراض الصدرية والسل في كلية الطب بجامعة أولوداغ، في ولاية بورصة شمال غربي تركيا.
وأشار قره داغ، إلى أن وضعية النوم لدى معظم الأشخاص تتغير من 15 إلى 20 مرة طوال الليل، وبالتالي لا ينبغي الإصرار على النوم في وضعية ثابتة.
وأكد الاختصاصي التركي، أن الوضعية الأفضل للنوم هي الاستلقاء على الظهر، فهي تسهم في الاسترخاء وراحة الجسم المنهك طوال اليوم.
واستطرد بقوله “إن هذه الوضعية تحول دون تجاعيد الوجه التي تظهر في وقت مبكر من العمر بسبب الاحتكاكات، فضلاً عن أنها تقي من آلام الرقبة والظهر لدى الأفراد”.
ولفت قره داغ إلى أن النوم على الظهر يقلل من مخاطر “الارتجاع”، وذلك لأن الرأس يكون في موضع أعلى مقارنة بالمعدة، كما أنه يسهم في نمو الأطفال بشكل صحي، بحسب “الأناضول”.
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