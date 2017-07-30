يختتم الفريق الهلالي مساء اليوم (الأحد) معسكره الإعدادي المقام حاليًا في النمسا بمواجهة فريق ايتمز التركي في آخر مبارياته الوّدية، على أن تعود البعثة الهلالية
مساء غٍد (الاثنين) إلى الرياض؛ لاستكمال برنامج الفريق الإعدادي بمقر النادي. من جانبها، أنهت الإدارة الهلالية قضيتين من القضايا المالية من أصل ثلاث قضايا، إذ تبقت
قضية واحدة تعمل الإدارة جادة على إنهائها، ليتمكن الفريق من تسجيل اللاعبين الجدد بشكٍل رسمي. على صعيٍد آخر، ينتظر اللاعب ناصر الشمراني عودة الفريق من معسكره
الخارجي من أجل الاجتماع مع الإدارة الهلالية، لتحديد وجهته القادمة. يذكر أن الشمراني رفض التدريبات الانفرادية بالنادي التي فرضها عليه المدرب دياز قبل عودة الفريق.وفق “عكاظ”.
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