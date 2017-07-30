أكد محمد فوزير صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، في نادي فتح الرباط المغربي، أن التفاوض بشأن انتقاله إلى النصر السعودي ما زال قائمًا.
وأشار النجم المغربي الذي سجل “هاتريك”، قاد خلاله فريقه إلى اكتساح الأصفر برباعية في الجولة الثانية من البطولة العربية المقامة حاليًا في مصر، إلى أن التفاوض “لا يزال في طور البداية”.
وأضاف لـ ”الرياضية”: “ما زلنــا في بدايــة المفاوضات، وفي حال الاتفاق على كافة الأمور، أتشرف بانضمامي إلى نادٍ كبيرٍ مثل النصر السعودي”.
ويرى البرازيلي ريكاردو جوميز مدرب النصر، أن اللاعب المغربي فوزير يتمتع بخصائص ملائمة لأسلوبه التكتيكي داخل المستطيل الأخضر.
ويجيد فوزير اللعب صانع ألعاب ومهاجمًا ثانيًا، إضافة إلى إمكانية اللعب جناحًا، ويتمتع بحس تهديفي عالٍ.
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