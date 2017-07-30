أبدى الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر رضاه عن المستوى الذي ظهر به الفريق في البطولة العربية وأنها ضمن خطة إعداده قبل بداية الموسم الرياضي.
وأرجع رئيس النصر عدم ظهور الفريق بالشكل المثالي إلى عدة أسباب، أهمها تأخر وصول اللاعبين الدوليين بعد مشاركتهم مع المنتخب، إضافة إلى إلغاء بعض المباريات الودية خلال معسكر تركيا بسبب الضباب.
وأثنى الأمير فيصل بن تركي على عمل المدرب غوميز مؤكداً أن الفريق تحت قيادته سيكون جاهزاً في بداية الموسم موضحاً أن البرازيلي يعرف كيف يوظف اللاعبين ويعلم ماذا يفعل في المباريات.
وجدد رئيس النادي العاصمي ثقته في محترفي الفريق الأجانب وأكد على ثقتهم في اختيارتهم، وسيظهرون بشكل جيد بداية الموسم.
وفي مايخص الأجنبي السادس أوضح رئيس النصر أنهم درسوا عدة ملفات ويفاضلون في مابينها بعد مشاورة مدرب الفريق البرازيلي غوميز.وفق “عين اليوم”.
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