نشر أحد الشباب السعوديين مقطعي فيديو، وثَّق من خلالهما تفاصيل تنفيذ وزارة الإسكان لتحدي بناء فيلا خلال 35 يوماً، باستخدام تقنيات البناء الحديثة التي تعتزم اعتمادها في مشروعاتها المستقبلية.
ووثَّق الشاب النشط بوسائل التواصل الاجتماعي منصور الرقيبة أولاً بداية العمل بموقع المشروع شمال مدينة الرياض في 21 يونيو الماضي، حيث وقَّع مع مقاول المشروع على لوحة إيذاناً ببدء تحدي البناء.
وبدا المقطع الثاني الذي تم تصويره في 23 يوليو الجاري، الفيلا وهي مكتملة البناء من كافة الجوانب وجاهزة للسكن، حيث أشار مقاول المشروع إلى أن العمل بها اكتمل في 33 يوماً بدلاً عن 35 يوماً كما كان مقرراً.
وأوضح المقاول أن أجزاء الفيلا يتم تصنيعها وتجهيزها بالمصنع ومن ثم نقلها لموقع البناء، لافتاً إلى أنها طريقة تضمن الجودة العالية وتختصر الوقت والجهد، ولا مجال فيها للأخطاء البشرية، أو لتأثيرات العوامل الجوية.وفق “أخبار 24”.
من جهته، قال الرقبية إنه من المتوقع أن تقوم وزارة الإسكان بالتوقيع مع مصانع ألمانية لتعميم تجربة البناء السريع في 30 يوماً وأقل على مستوى المملكة.
وتتميز طريقة البناء الحديثة بتوفر نحو 30% من التكلفة النهائية للبناء، وتنفيذ الوحدات بسرعة تعادل ثلاثة أضعاف طرق البناء التقليدية، فضلاً عن تخفيض نسبة العمالة بنسبة 80%.
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