أكدت صحيفة أن الخبر الذي يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويزعم منع السلطات الأمنية بالمملكة لقائد قوات التحالف الإسلامي راحيل شريف من مغادرة البلاد، “مفبرك”.
وأوضحت “الإمارات اليوم” ألا علاقة لها بالخبر المزيف، وأنها لم تقم بنشره، لافتةً إلى أن إحدى الجهات قامت باستخدام رابط مشابه لرابط موقع الصحيفة على الإنترنت لترويجه.
وأكدت تمسكها بحقها القانوني في ملاحقة كل مَن يتعمد تشويه صورتها، أو يستغل اسمها لنشر أكاذيبه.
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