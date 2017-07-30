أقيمت بقاعة التدريب ببلدية محافظة الدلم وبتنظيم وإشراف من الغرفة التجارية والصناعية بالخرج فرع الدلم برنامجاً تدريبياً ” إدارة وبناء فريق العمل الناجح ” للمدرب والمستشار الأستاذ محمد بن عبدالله المعيقل بحضور الامين العام للغرفة التجارية المهندس منصور بن حمود العماج , بمشاركة 30 متدرباً من مختلف الجهات الحكومية والأهلية .
قدم المستشار والمدرب الأستاذ محمد بن عبدالله المعيقل عرضاً شرح فيه طريقة إدارة بناء فريق العمل الناجح وقدم أنماط شخصية القائد الناجح وبعض الألعاب الحركية لترسيخ عمل القائد , اهتم البرنامج بمفهوم الفريق وأهمية فريق العمل وكيف التخطط لبناء الفريق وسمات الفريق الفعال ومعوقات تشكيل الفريق وفوائد إدارة و بناء فريق العمل .
استهدف البرنامج جميع الذين يرغبون في تنمية وتطوير مهاراتهم ضمن الفريق , وكذلك الأفراد في المستويات الإدارية المختلفة .
في نهاية البرنامج التدريبي قدم الأمين العام لغرفة الخرج م.منصور العماج شكره لبلدية محافظة الدلم على ما قدموا من ضيافة واستقبال في ترتيب البرنامج التدريبي بقاعة التدريب وبإشراف من مدير فرع الغرفة بمحافظة الدلم الاستاذ بندر بن عبدالرحمن العويدان , كما قدم شكره للمدرب الاستاذ محمد عبدالله المعيقل على مبادرته في تقديم البرنامج بشكل مجاني منوهاً بأن إدارة الخدمة المجتمعية بالغرفة التجارية والصناعية ستعقد مزيداً من البرامج التدريبية في قادم الايام مع عدد من المدربين المتميزين في مجالات مختلفة والذي سيعلن عنها عبر الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي .
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