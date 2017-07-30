احتفل الشابان مشاري ومحمد أبناء مغيب بن نايف العتيبي بزواجهما مساء يوم الخميس الموافق السابع والعشرون من شهر يوليو للعام الجاري 2017 في قاعة تغاني بالرياض .
شرّف حفل الزواج الشيخ محمد بن عمر بن حميد من مشائخ قبيلة عتيبه والأمين العام للغرفة التجارية والصناعية بالخرج المهندس منصور بن حمود العماج وجمع غفير من الأهل والأصدقاءوالمحبين .
غرفة الخرج تبارك للشاب محمد مسؤول وحدة التصاديق في إدارة خدمات المنتسبين وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وألف مبروك .
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