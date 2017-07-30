أظهرت الفحوصات الطبية الأولية، التي أُجريت للاعب المغربي في صفوف النصر السعودي، سعد لكرو، وجود كدمة في عضلة الفخذ، وسيتم إجراء الكشف الطبي النهائي على اللاعب عقب العودة للرياض، وفقًا لما أعلنه النادي العاصمي عبر حسابه على “تويتر”.
وكان لكرو قد تعرض للإصابة في الشوط الأول من مباراة فريقه، اليوم السبت، أمام الزمالك، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة العربية، والتي انتهت لصالح الفريق المصري (2/1).
وخشيت جماهير النصر من تعرض اللاعب لإصابة طويلة، خاصةً أن النادي تعاقد معه خلال الأيام القليلة الماضية.
وتذيل النصر ترتيب المجموعة الثانية بالبطولة العربية للأندية، برصيد نقطة وحيدة من تعادل مع العهد اللبناني، وهزيمتين أمام الفتح الرباطي المغربي والزمالك.وفق “أخبار 24”.
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