أعرب ريكاردو جوميز، المدير الفني لفريق النصر السعودي، عن رضاه بما قدمه فريقه مساء اليوم، أمام الزمالك المصري، في الجولة الثالثة، للمجموعة الثانية، بالبطولة العربية للأندية.
وأضاف جوميز، في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، أن فريقه قدم أفضل مبارياته في البطولة أمام الزمالك، رغم الخسارة بهدفين لهدف.
وقال المدرب: “أفضل مباراة خضناها في البطولة كانت اليوم، تفوقنا على الزمالك في الهجوم، وكان ينقصنا إنهاء الهجمات، كما أضعنا ضربة جزاء كانت كفيلة بفوزنا”.
وواصل مدرب النصر: ” لم يتم تجهيز الفريق جيدا للبطولة، ولم نتدرب كثيرا، مستوى الفريق سيتحسن قبل بداية الدوري، وأمامنا وقت كبير، والفريق مازال في بداية إعداده للموسم الجديد”.
وتذيل النصر السعودي، المجموعة الثانية، برصيد نقطة واحدة من التعادل مع العهد اللبناني، والخسارة من الفتح المغربي والزمالك المصري.وفق “أخبار 24”.
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