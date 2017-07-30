تعتزم شركة “نجم” لخدمات التأمين تنفيذ مشروع للربط الإلكتروني بين كافة الشركات العاملة بقطاع التأمين.
وقال المتحدث الرسمي باسم شركات التأمين عادل العيسى إن تنفيذ مشروع الربط الكامل بين شركات التأمين يتطلب توفر عدد من الاشتراطات، لافتاً وفقاً لصحيفة “عكاظ” إلى أنه لابد من الحصول على الموافقة المبدئية من مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” على المشروع.
ولم يحدد العيسى موعد البدء في تنفيذ الربط بين هذه الشركات، مشيراً إلى أن “نجم” تعمل حالياً على هذا الأمر، وأن هناك العديد من المبادرات لتطوير العمل بسوق التأمين سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
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