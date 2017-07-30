سلّط تقرير تلفزيوني الضوء على إنجاز مجموعة من الشباب والفتيات السعوديين إبداعاً فنياً؛ تمثّل في تحويل مكان مهجور إلى حديقة فنية في مدينة أبها بمنطقة عسير.
وأظهر التقرير الذي بثته قناة “mbc” إبداع الشباب والفتيات في تحويل مكان مهجور إلى حديقة فنية، ومكان اجتماعي للعائلات.
فيما قال أحد المشاركين إنهم تحدوا أنفسهم كثيراً وبذلوا مجهوداً كبيراً؛ كي تنجح تجربتهم، ويخرج المكان بهذا الشكل الفني، لافتاً إلى أنهم كسبوا التحدي وهذا أهم شيء بالنسبة لهم.
بدورهم، أشاد الزائرون بما قام به الشباب والفتيات السعوديون، مبدين إعجابهم من قدرة الشباب على عكس صورة جمالية للمكان بطريقة فنية مبتكرة، وإتاحتهم الفرص للموهوبين؛ كي يظهروا مواهبهم وإبداعاتهم.وفق “أخبار 24”.
إبداع فني ..
فتيات وشباب يحولون مكان مهجور إلى حديقة فنية في أبها
تقرير: عبدالله الشهري #MBCinaWeek pic.twitter.com/wISq9qdHlp
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) ٢٩ يوليو، ٢٠١٧
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