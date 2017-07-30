اتهم عامل من الجنسية البنغلاديشية كفيله بتحميله مخالفات مرورية قدرها 80 ألف ريال، حيث فوجئ أنها مسجلة على إقامته، رغم أنه ليس لديه سيارة، ولم يستخرج رخصة قيادة، مناشدا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التدخل ومساعدته على حل مشكلته.
وقال العامل في مقطع فيديو وثقه له مواطن، إنه متواجد في المملكة منذ 10 سنوات، ولم يسافر إلى بلده منذ ذلك الحين، مضيفا أنه حاليا بلا عمل وحينما أراد إنهاء إجراءات سفره، أدخل رقم إقامته وفوجئ بوجود مخالفات بهذا المبلغ الكبير.
وأوضح أن كفيله يمتلك شركة ليموزين، متهما إياه من سجل المخالفات عليه، مطالبا الأمير محمد بن سلمان والمختصين بالتدخل لحل مشكلته ليتمكن من السفر، خاصة أنه لا يعلم أين يوجد كفيله.
وفق “أخبار 24”.
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