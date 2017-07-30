وافق مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين على معاملة أبناء المواطنات و”البدون” كالمواطنين في البرامج المقدمة من الهيئة، والتدريب المقدم للمهندسين.
وذكرت مصادر، وفقاً لصحيفة “الحياة”، أن الهيئة تسعى لاحتساب المهندس السعودي الخريج باثنين في برنامج “نطاقات”، في إطار التوجه الرامي لزيادة استقطاب الشركات للمهندسين السعوديين.
وأشارت المصادر، إلى أن الهيئة بدأت في التواصل مع برنامج “هدف”، لتقديم الدعم المالي للخريجين الجدد، والتواصل مع الجهات غير الربحية، مثل هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لدعم المهندسين الراغبين في فتح مشاريعهم الخاصة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج