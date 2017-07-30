’’ إنا لله وإنا اليه راجعون ’’
إنتقل إلى رحمة الله تعالى الشاب يزيد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الداعج.
والصلاة عليه بعد صلاة عصر اليوم الاحد بمسجد الملك عبدالعزيز في الخرج وسيكون الدفن بمقبرة الثليماء رحم الله الفقيد رحمة واسعه وأسكنه فسيح جناته.
والخرج اليوم التي آلمها الخبر تقدم العزاء لوالده الشيخ عبدالعزيز الداعج واعمامه العميد أحمد الداعج والشيخ محمد الداعج والشيخ داعج الداعج ولذويهم ، نسأل الله ان يلهمهم الصبر والسلوان .
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