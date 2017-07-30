تم بفضل الله وتوفيقه عقد مجلس صلح في صحراء وادي الحنية شمال محافظة الخرج بين محمد بن مترك الدوسري ومحمد بن طويرش ال درام وأبناءه وقد انتهى مجلس الصلح بالتنازل لوجه الله عزوجل بدون قيد ولا شرط وبدون مقابل استجابة لشفاعة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وشفاعة صاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض بالنيابة حفظه الله .
وقد ادار مجلس الصلح الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة بالخرج والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي وشيوخ وأعيان اخرون .
وبهذه المناسبة رفع الشيخ عامر بن حزام شكره لله عزوجل ثم للقيادة الرشيدة ثم لسعادة محافظ الخرج الاستاذ مساعد الماضي وسعادة مدير شرطة المحافظة العقيد منيف زايد العتيبي ولأطراف القضية على إتمام هذا الصلح كما شكر الشيخ عامر فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي على جهوده في قضايا الصلح كما اثنى على جهود صحيفة الخرج اليوم الالكترونية بقيادة الاعلامي القدير سعود الضحوك على تغطياته لمجالس الصلح سائلا الله ان يحفظ المملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين ونائبه حفظهما الله .
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