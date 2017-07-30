انحصرت خيارات الأهلاويين حول ملف المحترفين الأجانب في الثنائي البرازيلي الن باتريك لاعب نادي فلامنجو البرازيلي، والكوستاريكي براين رويز لاعب سبورتنغ لشبونة البرتغالي من أجل التعاقد مع أحدهما ليكون المحترف السادس للفريق الكروي الأول.
وفاوضت إدارة النادي البرازيلي الن باتريك (26 عاما) بشكل مباشر عن طريق وكيل أعماله الذي لم يبد مانعا في انتقال موكله للنادي الجداوي بحسب ما ذكر للإدارة الأهلاوية، بينما تم عرض الكوستاركي براين رويز (31 عاما) على إدارة النادي عن طريق وكيل لاعبين.
ووفقاً لمصادر “الرياضي” فإن الإدارة الأهلاوية قد قطعت شوطا كبيراً من أجل إنهاء التعاقد مع اللاعب الاجنبي السادس للفريق، وسيتم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل المركز الإعلامي اليوم أو غدًا على أبعد تقدير، لينضم لبقية زملائه في تدريبات الفريق الكروي الاول في جدة حال التعاقد معه بشكل رسمي.
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