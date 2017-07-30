علمت مصادر ان الإدارة الأهلاوية برئاسة الأمير فهد بن خالد، والبعثة الموجودة في معسكر الفريق الكروي الاول في النمسا قد ابدوا قلقهم لمسيري النادي من مستوى المحترف النيجري قلب الدفاع ابوابونا، والذي تعاقدت معه قبل أسبوع من الآن. ويأتي ذلك بعد ان شارك النيجري ابوابونا في اللقاء الودي الذي جمع الفريق الأهلاوي بنادي قونيا سبور التركي، وخسره برباعية نظيفة، وقدم فيه ابوابونا مستوى سيئاً جدًا بحسب ما نقله المتواجدون في المباراة من البعثة لمسيري النادي، وذلك وفق “الرياضي”.
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