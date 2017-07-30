تقام غداً الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة في دور المجموعات من البطولة العربية للأندية والمقامة حالياً في جمهورية مصر العربية، يواجه الهلال فريق الترجي الرياضي التونسي “بطل تونس”، يتصدر الترجي المجموعة برصيد 6 نقاط بتحقيقه العلامة الكاملة في مباراتين والتأهل رسمياً إلى نصف نهائي البطولة.
وياتي أولمبي الزعيم في المركز الثاني برصيد نقطتين بالتعادل في المواجهتين أمام المريخ السوداني ونفط الوسط العراقي.
وتشهد المباراة حدث تاريخي حيث استدعي فوزي البنزرتي المدير الفني للترجي مدافع الفريق الشاب رائد الفادع والذي يبلغ اللاعب من العمر 18 عام ، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ البطولة العربية بمختلف المسميات.
ويعتبر رائد الفادع، من اللاعبين الصاعدين والواعدين في تونس وبالتحديد نادي الترجي، ولعب للفئات السنية لمنتخب تونس السنية المختلفة، وينتظروه مستقبل كبير، لما يملك من امكانيات عالية.
وصرح اللاعب لإذاعية صباح اليوم : التواجد مع فريق الترجي، في البطولة العربية يعني له الكثير، ويعتبرها محطة هامة في مسيرته وينتظر الفرصة لأثبت قدراته بالتواجد ضمن المجموعة الحالية من اللاعبين الذين يمتلكون قدرات مميزة، وتمنى انتهاز الفرصة وتقديم أداء جيد ونسعد جماهيرنا الكبيرة.وفق “النادى”.
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