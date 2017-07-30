كشف السعودي فهد المطيري أطول رجل في الخليج العربي، عن جوانب من حياته وتأثير طوله الفارع عليه، وكيف يعامله الناس، وتعليقه على السخرية من طوله على مواقع التواصل.
وأوضح المطيري أنه برغم طوله الذي يصل إلى 2.4 مترًا، إلا أنه إنسان عادي يعيش حياته ككل الناس، متزوج ولديه أسرة، ولا يسبب له طوله أية مشاكل بل يعينه احيانا، وأنه درس في مدارس بريدة كغيره من الطلاب.
وأضاف أنه يعاني بعض الشيء من صعوبة ركوب السيارة، فهي لا تناسب طوله، سواء جيب أو هايلكس، وروى موقفا طريفا حدث قبل سنوات، حيث فوجئ بأخرين يطاردونه بالسيارة، فتوقف بسيارته وما أن نزل ورأوه، حتى ركبوا سيارتهم وفروا هاربين، مبررا ذلك بقوله “استوحشوني.. شافوا شكلي.. شافوا طولي هجوا”.
وعبر المطيري عن ضيقه من السخرية من طوله، وانتشار بعض الصور في ذلك، ومنها صورة انتشرت على تويتر مع تعليق ساخر، وأن ذلك شيء لا يرضيه ولا يرضي الله، مشيرا إلى أنه ليس لديه عمل حالياً، ولا يعرف إن كان طوله هو سبب عدم توظيفه، الذي يحتاجه بشدة للإنفاق على زوجته وأولاده.وفق “أخبار 24”.
أطول رجل في الخليج ..
فهد المطيري تجاوز طوله 2.4 متر ويعيش حياته بشكل طبيعي
تقرير: احمد العثمان #MBCinaWeek pic.twitter.com/ZCgR2wMyQL
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) ٢٩ يوليو، ٢٠١٧
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