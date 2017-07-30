أنقذ مواطن ثلاث أسر، بعد نشوب حريق في العمارة التي يسكنون بها في إحدى القرى شمال محايل، صباح اليوم، بعد أن أيقظهم برمي الحجارة على المكيفات.
وأوضح المواطن علي حسن آل عامر، مشرف تربوي، يسكن في قرية المسلم بمثلث الريش، شمال محايل، أنه عند مروره بالقرب من العمارة الساعة 9 صباح اليوم، شاهد دخانا يتصاعد منها فأسرع نحوها، ورأى شخصا علم أن شقته احترقت، وكان يجلس عند باب العمارة منهكا ويعاني من حالة اختناق، فأبلغ الدفاع المدني على الفور.
وأضاف أنه حاول إخراج باقي السكان، إلا أن الدخان كان منتشرًا، وملأ أرجاء العمارة، فلم يتمكن من دخول العمارة، فأحضر حجارة وظل يرمي المكيفات بها، شقة تلو الأخرى، إلى أن استجاب السكان واستيقظوا بعد أن كانوا يغطون في نوم عميق.
وأشار بحسب “سبق” إلى أنه أبلغهم بنشوب حريق في العمارة، وطلب منهم سرعة الخروج، للنجاة من النيران والدخان، فأسرعوا بالخروج قبل وصول الدفاع المدني ونجوا بحمد الله، موضحًا أن من بين الأسر التي تم إخلاؤها أفراد عائلة، يرابط والدهم على الحد الجنوبي بنجران.
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