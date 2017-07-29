حذرت النيابة العامة من إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات، مشددة على العقوبات جراء هذه الجرائم.
وأوضحت أن إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الانترنت، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر طريقة تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية، تعد جرائم معلوماتية.
وأضافت في بيانٍ لها اليوم (السبت) أنه وفقاً للمادة الثانية من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، فإن عقوبة هذه الجرائم تصل للسجن 10 سنوات وغرامة قيمتها 5 ملايين ريال.وفق “أخبار 24”.
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