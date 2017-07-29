نجح مركز الإصلاح الأسري بحيي “بدر والشفا”، في تزويج مطلقة عضلها وليها، وهو شقيقها الأكبر، حيث امتنع عن تزويجها للإضرار بها وليس للمصلحة، بعد أن أحيلت الحالة من محكمة الأحوال الشخصية للمركز.
وحضرت المرأة للمركز، حيث تبلغ من العمر 30 عامًا، وتعاني من عضل شقيقها الأكبر، وعرضت موضوعها على مستشار المركز الذي اتصل بشقيقها الولي وشقيق آخر، وبحضور جميع الأطراف جرت جلسات الصلح والحوار.
وعمل مستشار المركز على إقناع الشقيق بتزويج المرأة، فاستجاب ووافق على تزويجها، حيث تواصل المركز مع الخاطب، للحضور إلى مدينة الرياض كما حضر مأذون الأنكحة، وأجري عقد النكاح وفق الضوابط الشرعية، بمقر المركز.
وأوضح رئيس مركز الإصلاح الأسري صالح آل شايع أن المركز يستقبل حالات محالة من محاكم الأحوال الشخصية ومراكز الشرطة، وأنه يجب الحضور الشخصي لأطراف المشكلة، حيث تدار عمليات الإصلاح وفق أفضل الأساليب، وفي سرية تامة، وعبر مستشارين مؤهلين ومدرَبين بأفضل الأساليب.وفق “أخبار 24”.
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