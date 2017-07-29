نفى المتحدث الرسمي باسم “صحة عسير” سعيد النقير صحة ما ورد في رسالة متداولة تتهم الممرضات السعوديات بقسم الولادة بمستشفى محايل العام بضرب النساء داخل غرفة الولادة، وعدم مساعدتهن أو الاستجابة لمطالبهن.
وقال النقير إن ما جاء في الرسالة عار تماماً من الصحة، مبيناً أنه تم التواصل مع إدارة القطاع الصحي بمحافظة محايل عسير التي أكدت أنه لم يتم تسجيل أي بلاغ عن واقعة مماثلة لما ورد بالرسالة.
وأشارت الرسالة التي جاءت على لسان إحدى السيدات أنهن يجدن معاملة قاسية من قبل الممرضات السعوديات في غرفة الولادة، ويتعرضن للضرب على أيدي الممرضات، وعندما يطلبن منهن المساعدة خلال لحظة الولادة لا يستجبن لهن.
من جهته، أبان محافظ محايل محمد المتحمي أن مثل هذه الرسائل تهدف للتشكيك في الكوادر الوطنية، والخدمات التي تقوم بها، مطالباً بعدم المساعدة على نشر مثل هذه الرسائل الكاذبة.وفق “أخبار 24”.
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