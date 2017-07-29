كشف زملاء النقيب أحمد الغزواني، الذي استُشهد خلال عملية التصدي لهجوم مجاميع من الانقلابيين على قطاع الخوبة بجازان أمس الجمعة، تفاصيل العملية البطولية التي استُشهد خلالها.
وقال عدد من الجنود المشاركين في العملية إن مجاميع يرتدون لباس الحرس الجمهوري الموالي للرئيس اليمني المخلوع علي صالح هاجموا الحدود الجنوبية، وأثناء عملية التصدي لهم كان النقيب الغزواني مشاركاً زملاءه بالسلاح والتوجيه والمشورة.
وأوضحوا بحسب “سبق” أن أكثر من ٤٠ من الانقلابيين هجموا على موقع كان يتواجد فيه عدد قليل من الجنود السعوديين، حيث تمكن الجنود من قتل 37 من المهاجمين، فيما لاذ عدد قليل منهم بالفرار.
وأشاروا إلى أنه أثناء القضاء على العناصر المهاجمة، تعرض النقيب الغزواني لإصابة إثر سقوط مقذوف بعيد المدى، واستُشهد على أثرها.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج