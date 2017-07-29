أظهر مقطع فيديو قيام أحد القادة المرابطين بالحد الجنوبي بزيارة أسرة جندي استُشهد خلال مواجهات مع العدو بجازان.
وعبر والد الشهيد عن فخره واعتزازه باستشهاد ابنه دفاعاً عن الدين وحدود الوطن وعن الحرمين الشريفين، مطالباً ضيوفه بأن يباركوا له لا أن يعزوه في وفاة نجله.
من جانبه، ثمَّن القائد العسكري مشاعر والد الشهيد وموقفه المشرف، مشيداً بنجله الذي استُشهد دفاعاً عن الوطن والمقدسات.
وفق “أخبار 24”.
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