كشف تجار أغنام عن ارتفاع أسعار الأغنام “السواكني” خلال الستة أشهر الماضية بنسب تتراوح بين 10-25%، مرجعين ذلك لوقف استيراد الأغنام من الصومال، واقتراب عيد الأضحى.
وقالوا إن أسعار الأغنام “السواكني” ارتفعت من 400 ريال إلى 500 ريال للأحجام الصغيرة، والمتوسطة من 650 إلى 750 ريالاً، بينما وصلت أسعار الأحجام الكبيرة إلى 850 ريالاً بعد أن كانت في حدود 750 ريالاً.
وأوضحوا أن السودان يعتبر المصدر الأساسي لهذه النوعية من الأغنام، مشيرين وفقاً لصحيفة “عكاظ” إلى أن ارتفاع الأسعار ربما يرتبط بتطورات جديدة بالسودان.
وتوقعوا أن تستمر الأسعار في الارتفاع خلال الفترة المقبلة مع أن اقتراب عيد الأضحى، حيث يزداد الطلب لتأدية الشعائر الدينية كالأضحية والهدي.
وأشاروا لانخفاض أسعار الأغنام “النعيمي” بنسبة تصل إلى 20% تقريباً خلال فترة الصيف، وذلك لحركة السفر ورحلات الصيد، حيث انخفض متوسط سعر “النعيمي” من 1000 ريال إلى 800 ريال، لافتين إلى أن الأسعار مرشحة للارتفاع بعد انتهاء موسم الإجازة لتصل إلى سقف 1200 ريال.
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