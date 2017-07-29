يسعى الزمالك المصري المتعثر محلياً وأفريقياً وعربياً إلى تحقيق الفوز على النصر السعودي عندما يلتقي معه اليوم السبت، في البطولة العربية للأندية لكرة القدم من أجل حفظ ماء الوجه واستعادة الثقة. وتقام المباراة ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للدور الأول للبطولة العربية. وفقد الزمالك فرصة المنافسة على التأهل للدور قبل النهائي بعد أن توقف رصيده عند نقطة واحدة من تعادل مع الفتح الرباطي المغربي ثم الخسارة أمام العهد اللبناني بهدف نظيف. وقال المدرب المساعد للزمالك طارق يحيى، والقائم بأعمال المدرب بعد إنهاء تعاقد البرتغالي أوغوستو إيناسيو، إن فريقه يسعى لاستعادة الثقة في ختام مبارياته بالبطولة العربية ومصالحة الجماهير. وأضاف يحيى: “كانت هناك جلسة مع اللاعبين تم التركيز خلالها على إخراجهم من الحالة النفسية التي صاحبتهم عقب الخسارة أمام العهد”. وتابع: “سندخل تغييرات على التشكيلة وخطة اللعب من أجل تقديم مباراة قوية وتحقيق الفوز الذي لا بديل عنه”. ويتصدر الفتح الرباطي المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط متساوياً مع العهد اللبناني فيما يحل الزمالك ثالثاً بنقطة واحدة ويحتل النصر المركز الأخير بنقطة وحيدة أيضاً.وفق “أخبار 24”. وفي وقت سابق من العام الحالي خرج الزمالك من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا كما أخفق في التأهل لهذه البطولة في العام القادم بعد إنهاء الدوري المحلي في المركز الثالث.

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