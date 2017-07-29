سجل البديل عمرو بركات هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود الأهلي لتعديل تأخره إلى انتصار 2-1 على نصر حسين داي الجزائري والتأهل لقبل نهائي البطولة العربية للأندية لكرة القدم اليوم الجمعة.
ورفع الأهلي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني خلف الفيصلي الأردني المتصدر بتسع نقاط بالعلامة الكاملة بينما يأتي الفريق الجزائري في المركز الثالث بثلاث نقاط ويتذيل الوحدة الإماراتي المجموعة بدون نقاط.
ولا يمكن لأي فريق من المجموعتين الثانية والثالثة الوصول إلى ست نقاط وهو رصيد الأهلي بعد نهاية مبارياته في دور المجموعات.
ونجح بركات في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من تسديدة قوية من داخل المنطقة بعد تمريرة رائعة للبديل الاخر عماد متعب.وفق “أخبار 24”.
وتقدم محمد الهادي بولعويدات بهدف لحسين داي في الدقيقة 61 عندما استغل خطأ دفاعيا لأكرم توفيق ليرسل تسديدة من عند حافة منطقة الجزاء فشل محمد الشناوي حارس الأهلي في التصدي لها رغم ضعفها وأدرك صالح جمعة التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 74 إثر حصول المغربي أزارو على ركلة جزاء.
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