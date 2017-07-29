توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار اليوم السبت، بالأجزاء الشمالية من مناطق الشرقية، والرياض، والحدود الشمالية، والقصيم، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران.
وقالت الأرصاد في تقريرها اليومي عن حالة الطقس إنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة بشمال وغرب وجنوب غرب المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية، وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة.وفق “أخبار 24”.
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