أعلن الأمير خالد بن طلال عن تكفله بإعادة طفل يُدعى “معاذ” إلى المملكة مرة أخرى ونفقات معيشته وتعليمه بعدما قررت أسرته مغادرة البلاد؛ بسبب عدم قدرتها على دفع الرسوم الجديدة المقررة على المرافقين للعمالة الوافدة.
وقدم الأمير خالد الشكر إلى السيدة التي أوصلته إلى الطفل “معاذ”، بعدما طلب إيصاله بالطفل الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يبكي بحرقة خلال توديعه زملاءه في حلقة القرآن التي يتعلم بها؛ حزناً على فراقهم، كما شرح معلمه خلال المقطع القصة كاملة، داعياً من يستطيع مساعدته إلى التخفيف عنه وعن أسرته.
وتفاعل الأمير خالد مع المقطع المنتشر حينها مدوناً عبر صفحته الشخصية بـ”تويتر”، قائلاً: “من يستطيع أن يوصلنا إلى عنوان الابن معاذ الذي ظهر في المقطع السابق أو بالداعية الذي تحدث عن قضيته حتى لو سافر نرغب بإعادته والتكفل بقضيته”، قبل أن يعود مجدداً ويكتب: “جزى الله خيراً المرأة التي دلتنا على مقطع الابن معاذ، وكانت سبب في تفريج هموم عائلته، والدال على الخير كفاعله”.وفق “أخبار 24”.
وفق “أخبار 24”.
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