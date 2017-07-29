تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوحة، وضعها أحد الأشخاص على جدار منزله؛ لدعوة المارة إلى تناول الرطب من النخيل التي زرعها داخل سور منزله، ذُكر أنها في المملكة.
وأظهرت الصورة التي لقيت رواجاً واسعاً، رطب النخل وقد تدلت من النخيل التي زرعها بالداخل، معلقاً بجوارها لوحة كتب عليها “ذوقوا رطبنا وعليكم بالعافية”.
فيما أبدى متناقلو الصورة إعجابهم بما أقدم عليه هذا الشخص، داعين إلى الإكثار من تلك المواقف التي تدل على حب الخير ونشره.وفق “أخبار 24”.
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