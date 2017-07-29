رصدت صورة بقايا الصاروخ الباليستي الذي أطلقه الحوثيون مؤخراً باتجاه منطقة مكة المكرمة قبل أن تعترضه قوات الدفاع الجوي وتسقطه في منطقة خالية من السكان في ذوي حجي بالطائف.
وأظهرت الصورة التي نشرتها صحيفة “عكاظ”، خردة الصاروخ عقب تحطيمه دون وقوع أضرار بشرية، فيما سارعت فرق الدفاع المدني إلى التوجه لمكان تحطمه من أجل التعامل مع أي أضرار يخلفها؛ حيث أطفت حريقاً صغيراً نشب في أخشاب وأعواد كانت موجودة في موقع سقوطه.
وكان فيديو متداول قد أظهر سقوط شظية كبيرة من الصاروخ المضاد الذي أطلقته قوات الدفاع الجوي لاعتراضالصاروخ الباليستي على استراحة أحد المواطنين في منطقة الرميدة شمال محافظة الطائف، محدثاً بعض الأضرار المادية دون سقوط إصابات أو خسائر بشرية.
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