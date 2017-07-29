صدر أمر سامٍ يقضي بعلاج الطفل فهد بن تيسير البيالي، البالغ من العمر 6 أعوام في الخارج؛ بسبب معاناته من ورم بالرأس تسبب في فقدان بصره.
من جانبه، عبّر والد الطفل عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد على الأمر السامي بعلاج ابنه في الخارج.
وكان والد الطفل قد ناشد الملك سلمان، وولي عهده علاج طفله بالخارج، لحاجته إلى علاج ورم بالرأس وأعصاب العين، ما تسبب بفقدان بصره منذ 3 أشهر في مستشفى مدينة الملك فهد الطبية بالرياض بعد العملية الجراحية الثانية له.وفق “أخبار 24”.
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