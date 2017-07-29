سلّط تقرير تلفزيوني تزامناً مع اقتراب موسم الحج، الضوء على أغرب رحلات الحج التي قرر فيها أشخاص من مختلف دول العالم القدوم إلى مكة المكرمة مشياً على الأقدام أو عبر وسائل نقل غير اعتيادية في الرحلات الطويلة كالدراجات الهوائية.
واستعرض التقرير قصة قدوم الحاج سناد هادزيتش الذي قدم إلى مكة من البوسنة والهرسك مشياً على الأقدام في رحلة استمرت شهرين، قطع خلالها مسافة 6 آلاف كيلومتر، وعبر حدود 6 دول، وكذلك الحاج “كارازادا كسرت” الذي قدم إلى مكة المكرمة من كراتشي في باكستان مشياً على الأقدام، واستغرقت رحلته 117 يوماً قطع فيها 3687 كيلومتراً.
ومن تلك الرحلات الغريبة – بحسب “العربية” – رحلة الحاج محمد ماباوتشين، الذي انطلق من منطقة شينجيانغ الصينية إلى مكة المكرمة عبر دراجة هوائية، واستمرت رحلته قرابة أربعة أشهر، قطع فيها أكثر من 7800 كيلومتر، وكذلك الحاج الجزائري الإسباني إسحاق محمد الذي انطلق من باريس مشياً على الأقدام، وقطع خلال رحلته إلى مكة المكرمة أكثر من 8 آلاف كيلومتر مروراً بـ 16 دولة.
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