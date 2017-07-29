توفى أمس الجمعة، رئيس الأخوياء بالديوان الملكي ناصر الهويشل، عقب قضائه نحو 70 عاماً في خدمة المملكة وحكامها، فيما ستقام الصلاة على جثمان الفقيد اليوم السبت في أم الحمام بالرياض.
ويعرف عن الفقيد “الهويشل” ملازمته لحكام المملكة على مدار 70 عاماً بدأت منذ عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، وحتى وفاته، فكان دائم الحضور ضمن بروتوكولات استقبال الحكام ووفود الدول العربية والأجنبية.
وتتميز المملكة دون غيرها من بلدان العالم بمهنة الأخوياء حيث يظهر أفرادها مرتدين الثوب الأبيض والغترة البيضاء ويحملون السيف والمسدس.وفق “أخبار 24”.
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