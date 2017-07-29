شيعت جموع غفيرة من أهالي محافظة العيدابي بمنطقة جازان أمس (الجمعة)، جثمان النقيب أحمد الغزواني أحد منسوبي وزارة الدفاع، الذي استشهد في المواجهات مع ميليشيات الحوثي بالحد الجنوبي في محافظة الخوبة.
وشارك في تشييع جثمان الشهيد كبار ضباط القوات المسلحة بجازان وعدد من المشايخ والأعيان، إلى جانب أقارب وأصدقاء الشهيد، فيما نقل محافظ العيدابي حسن الحازمي تعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز إلى أسرة الشهيد.
بدوره روى أحد أقارب الفقيد وفقاً لـ”الرياض”، بعضاً من سيرته الشخصية، مبيناً أنه يبلغ من العمر 27 عاماً ومتزوج ولديه ابنة عمرها 5 سنوات، كما أن شقيقه الأكبر يتلقي العلاج بمدينة الأمير سلطان الطبية بمدينة الرياض إثر إصابة تعرض لها بالحد الجنوبي.
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